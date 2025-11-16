Таганрог обошел все города области по цене говядины

По данным Ростовстата на 10 ноября, в Таганроге зафиксирована самая высокая цена на говядину среди городов Ростовской области — 675,26 рубля за килограмм.
Это почти на 24 рубля выше средней по региону (651,66 рубля) и на 68 рублей дороже, чем в Сальске, где этот продукт стоит всего 607,39 рубля.
При этом Таганрог отличился и самой дешевой ценой на полукопченую и варено-копченую колбасу — 653,54 рубля за килограмм при средней по области цене 699,29 рубля. Для сравнения, в Волгодонске такая колбаса стоит 743,79 рубля, а в Шахтах — 748,51 рубля.
Также в Таганроге зафиксирована низкая цена на творог — 431,51 рубля против средней по региону 431,99 рубля.
