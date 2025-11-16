Таганрог обошел все города области по цене говядины

При этом Таганрог отличился и самой дешевой ценой на полукопченую и варено-копченую колбасу — 653,54 рубля за килограмм при средней по области цене 699,29 рубля. Для сравнения, в Волгодонске такая колбаса стоит 743,79 рубля, а в Шахтах — 748,51 рубля.