Сенатор Гибатдинов предложил проверять дееспособность пожилых продавцов жилья

«То, как суд разобрался с делом Долиной, — мягко говоря, спорное решение: оно фактически сдвинуло рынок в непонятное состояние, при котором сотни добросовестных покупателей рискуют потерять и квартиры, и деньги. Пока не видно конкретного решения, которое могло бы переломить ситуацию. Даже месячная заморозка средств на счетах не поможет. Кто мешает продавцу заявить, что его обманули, через полгода или год?» — сказал он.