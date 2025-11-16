Над Ростовской областью сбили 22 беспилотника за вечер и ночь

Вечером в субботу, 15 ноября, и в ночь на воскресенье, 16 ноября, силы противовоздушной обороны сбили в общей сложности 22 вражеских беспилотных летательных аппарата над Ростовской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
С 19:00 до 23:00 московского времени было перехвачено и уничтожено 17 дронов, а в течение ночи, с 23:00 15 ноября до 7:00 16 ноября — еще 5.
Всего по стране в вечерний период сбиты 36 беспилотников, а за ночь — 57.
Напомним, в ночь на воскресенье силы ПВО отразили массированную воздушную атаку на севере Ростовской области. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, беспилотники были уничтожены в Чертковском, Шолоховском, Тарасовском и Миллеровском районах.
— Жертв и пострадавших нет, — подчеркнул губернатор.
