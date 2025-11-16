Воронежский «Факел» обыграл саратовский «Сокол»

Матч 19-го тура Первой лиги прошел 16 ноября на стадионе саратовского «Сокола». Нападающий «огнеопасных» Белайди Пуси забил с пенальти на 42-й минуте. Это его 11-й мяч в сезоне. Впервые за последние 56 лет «Факел» победили в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Первый тайм был за воронежцами. На пятой минуте Мераби Уридия пробил выше, Альшин на 36-ой и капитан Ираклий Квеквескири на 39-й угрожали воротам, но хозяева блокировали. Нетфуллин на 37-й минуте получил желтую карточку.
Уже в конце первого тайма игрок «Сокола» сбил Николая Гиоргобиани. 11-метровый удар реализовал нападающий Белайди Пуси. На перерыв воронежцы ушли с преимуществом.
Во втором тайме «Факел» тоже контролировал игру. Однако Белайди на 59-й минуте и Турищев на 75-й не реализовали моменты, Альшин на 80-й упустил убойный шанс.
Теперь «огнеопасные» первые в турнирной таблице. Пресс-служба соперников сообщила, что «этой победой “Факел” снял свое проклятие»:
— Воронежцы не выигрывали в Саратове 20 594 дня или 29 млн 656 тысяч минут.
Около 800 болельщиков из Воронежа поддержали нашу команду в игре с «Соколом».