Воронежский «Факел» обыграл саратовский «Сокол»

Матч 19-го тура Первой лиги прошел 16 ноября на стадионе саратовского «Сокола». Нападающий «огнеопасных» Белайди Пуси забил с пенальти на 42-й минуте. Это его 11-й мяч в сезоне. Впервые за последние 56 лет «Факел» победили в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба клуба.