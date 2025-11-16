Ричмонд
Глава МИД Франции: кредит Украине под активы РФ не будет возвращен Киевом

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро допустил, что беспроцентный кредит Украине в размере 140 млрд евро, который Европейский союз (ЕС) планирует обеспечить за счет замороженных суверенных активов РФ, не будет возвращен Киевом.

Источник: Reuters

«Относительно этого кредита у нас есть свои требования, — сказал Барро в эфире телеканала France Info. — [Необходимо] участие партнеров по Группе семи, чтобы они разделили с нами финансовый риск по этому кредиту, который, конечно, не гарантированно будет возвращен».

По словам министра, выдача Киеву кредита под активы РФ также «не должна привести к конфискации российских активов, замороженных в Европе, поскольку это стало бы причиной юридических проблем».

Он также выразил уверенность, что кредитные средства, в случае их предоставления Украине, должны быть направлены Киевом на закупку вооружений европейского производства. «Кредит, предназначенный в том числе и для военных нужд, должен способствовать развитию европейской оборонной промышленности», — подчеркнул Барро.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России — около €200 млрд — блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. 23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал от всех стран ЕС полностью разделить финансовые риски его страны.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что вне зависимости от схемы, по которой будут экспроприированы активы РФ, это станет воровством. Он предупредил, что ответ России «последует немедленно» и заставит Запад «считать убытки».