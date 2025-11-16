Ричмонд
Записали обращение и выступили на одной сцене. Что произошло на концерте Димы Билана в Минске 15 ноября

Что произошло на концерте Димы Билана в Минске 15 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Популярный российский певец Дима Билан выступил с концертом в белорусской столице в «Минск-Арене» 15 ноября. Вместе с ним в концерте приняли участие белорусские студенты, пишет телеграм-канал портала МЛЫН.BY.

Во время концерта в Минске, когда Билан исполнял песню «Я твой номер один», вместе с ним на одной сцене в качестве подтанцовки были студенты Белорусского государственного экономического университета.

Студенты БГЭУ выступили вместе с Димой Биланом на концерте в Минске. Фото: соцсети Димы Билана.

Перед этим студенты записали обращение к Диме Билану в TikTok и сказали, что хотят выступить с ним на одной сцене во время концерта в Минске. Они уточняли, что выступление хотели бы под песню «Невозможно возможно».

