Посольство России обвинило Запад в соучастии в зверствах на Украине

БРЮССЕЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Ежедневные зверства Украины против мирных жителей России происходят при соучастии Запада, в том числе Бельгии, сообщило посольство РФ в королевстве.

Источник: © РИА Новости

В субботу глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что удары России по Украине преднамеренно направлены против мирных жителей и представляют собой военные преступления. Он заверил, что Евросоюз продолжит усиливать давление на РФ.

«При этом двулично закрываются глаза на практически ежедневные зверства киевского режима в отношении мирного населения России, сравнимые по жестокости с поведением нацистов и террористов… Они осуществляются при прямом соучастии западных стран, включая Бельгию», — говорится в публикации в Telegram-канале дипмиссии.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

