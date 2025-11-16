В Подмосковье три театральных коллектива вышли в финал молодежного проекта

Финал VI сезона молодежного проекта «Театральный поединок» состоится 24 ноября на Большой сцене Московского губернского театра в столице. Он реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«Проект направлен на формирование молодежного творческого сообщества, где каждый имеет возможность развиваться до профессионального уровня и строить свою карьеру», — сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма области.
В этом сезоне в проекте участвовали юные актеры из 32 коллективов театральных студий 25 городов Подмосковья. Участниками финальной игры стали образцовый коллектив «Театр “Дебют”» (из Волоколамска), образцовый коллектив театральной студии «Мозаика» (из Дедовска) и детский эстрадный музыкальный театр «Мюзикл» (из городского округа Химки).
В ходе финальных мероприятий пройдет заключительная игра проекта, в результате которой три команды распределятся по местам на пьедестале почета. В программе — творческие встречи, оригинальные и познавательные мастер-классы в разнообразных сферах театрального искусства. Для художественных руководителей и педагогов коллективов, а также директоров Домов культуры Подмосковья пройдут лекции и выступления ведущих экспертов в области театральной педагогики и режиссуры. В завершение вечера состоится церемония закрытия и награждение всех участников, финалистов и победителей шестого сезона проекта.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.