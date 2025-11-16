В Подмосковье три театральных коллектива вышли в финал молодежного проекта

В ходе финальных мероприятий пройдет заключительная игра проекта, в результате которой три команды распределятся по местам на пьедестале почета. В программе — творческие встречи, оригинальные и познавательные мастер-классы в разнообразных сферах театрального искусства. Для художественных руководителей и педагогов коллективов, а также директоров Домов культуры Подмосковья пройдут лекции и выступления ведущих экспертов в области театральной педагогики и режиссуры. В завершение вечера состоится церемония закрытия и награждение всех участников, финалистов и победителей шестого сезона проекта.