В Красненском районе Белгородской области высадили сеянцы дуба

Сеянцы дуба высадили в ходе проведения ежегодной Всероссийской акции «Сохраним лес» в Красненском районе Белгородской области. Она реализуется в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном правительстве.
Посадку провели в урочище «Горки». Цель акции — восстановление лесных массивов. В ней приняли участие сотрудники Красненского лесничества, Алексеевского лесхоза, а также работники муниципальных учреждений. В ходе акции на площади 3 га высажено 2 тыс. штук сеянцев дуба черешчатого.
Напомним, что мероприятия акции являются важной частью работы по лесовосстановлению. За шесть лет ее проведения, с 2019 по 2024 год, в регионах высажено около 360 млн деревьев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.