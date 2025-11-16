Ричмонд
Кац: Израиль останется на Голанских высотах в Сирии

Армия Израиля продолжит контролировать вершину горы Хермон и буферную зону на Голанских высотах в Сирии. Об этом сообщил глава Минобороны страны Исраэль Кац в своём аккаунте в соцсети X.

Источник: Reuters

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется на вершине горы Хермон и в буферной зоне», — отметил он.

Ранее Кац заявил, что палестинского государства не будет — такова политика Израиля.

Премьер страны Биньямин Нетаньяху отмечал, что Израиль по-прежнему полон решимости добиться всех целей войны, в том числе ликвидации власти ХАМАС и его разоружения.

