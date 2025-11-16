В Центре молодежи в городе Буй в Костромской области заканчивают ремонт

Центр молодежи после ремонта планируют открыть 5 декабря, во Всемирный день волонтера, в городе Буй Костромской области. Его обновление соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов.
Все лето и осень учреждение преображали. В здании общей площадью почти 450 кв. м отремонтировали кабинеты и сделали новую сцену. Сотрудники центра на время работ переехали в местный Дворец культуры. Мероприятия и различные акции проводятся в обычном режиме.
Отметим, что учащиеся техникума железнодорожного транспорта организовали субботник и привели территорию у обновленного здания в порядок. Ребята очистили ее от мусора.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.