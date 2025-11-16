Санстанция временно закрыла популярный фастфуд в Минске. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Житель Минска в TikTok опубликовал видео из кафе Burger King. В объектив попали грязный пол, окурки, сигареты, а также разбросанный мусор.
— Это норма? — поинтересовался минчанин.
И добавил, что заведение «стало помойкой». Один из пользователей оставил комментарий, в котором сообщил, что что-то подобное есть и в другой точке фастфуда. Некоторые из пользователей высказали мнение, что виноваты сами посетители.
Видео изучили специалисты центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района, а затем пришли в фастфуд с проверкой.
«В четверг, 13 ноября, проведены надзорные мероприятия в отношении ресторана быстрого обслуживания “Бургер Кинг” на проспекте Независимости, 179», — отметили специалисты.
В организации уточнили, что во время проверки факт нарушений подтвердился. В связи с этим было вынесено предписание о приостановлении производства и работ, услуг вышеуказанного объекта до устранения нарушений.
Ранее санстанция назвала главные проблемы общепита Минска.
Тем временем санслужба сняла с продажи 12 тонн просрочки после проверки 823 точек общепита в Минске.
А еще мы узнали, что произошло на концерте Димы Билана в Минске 15 ноября: записали обращение и выступили на одной сцене.