Санстанция временно закрыла популярный фастфуд в Минске

В Минске санстанция временно приостановила работу одного из кафе фастфуда.

Источник: Комсомольская правда

Санстанция временно закрыла популярный фастфуд в Минске. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Житель Минска в TikTok опубликовал видео из кафе Burger King. В объектив попали грязный пол, окурки, сигареты, а также разбросанный мусор.

— Это норма? — поинтересовался минчанин.

И добавил, что заведение «стало помойкой». Один из пользователей оставил комментарий, в котором сообщил, что что-то подобное есть и в другой точке фастфуда. Некоторые из пользователей высказали мнение, что виноваты сами посетители.

Видео изучили специалисты центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района, а затем пришли в фастфуд с проверкой.

«В четверг, 13 ноября, проведены надзорные мероприятия в отношении ресторана быстрого обслуживания “Бургер Кинг” на проспекте Независимости, 179», — отметили специалисты.

В организации уточнили, что во время проверки факт нарушений подтвердился. В связи с этим было вынесено предписание о приостановлении производства и работ, услуг вышеуказанного объекта до устранения нарушений.

