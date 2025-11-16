В Челябинской области в поселке Береговом отремонтировали амбулаторию

Капитальный ремонт завершили во врачебной амбулатории в поселке Береговом Каслинского муниципального округа Челябинской области. Работы выполнили в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В здании заменили окна и двери, обновили системы электроснабжения и освещения, выполнили отделку помещений. Кроме того, специалисты заменили кровлю, улучшили фасад, благоустроили прилегающую территорию и установили новый забор. Медицинскую помощь обновленная амбулатория оказывает не только жителям поселка Берегового, но и пациентам из близлежащих населенных пунктов: деревень Зырянкуль, Кульмяково, Малое Канзафарово и села Порохового.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.