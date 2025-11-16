Мэр Уфы предупредил об ухудшении погоды

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев обратился к жителям столицы об ухудшении погоды. По предоставленным данным, ожидается плохая видимость и снегопады, а также минусовая температура.
— Дорогие друзья, вот такая у нас сегодня погода. Зима близко. Наступает. Тем, кто не поменял резину, рекомендую в срочном порядке это сделать. Ночью будет минусовая погода, — написал он.
Синоптики Башгидрометцентра, спрогнозировали гололедицу и умеренный ветер. Ночью −2, −7°, при прояснениях до −12°, днем −2, +3°.
