В Калужской области подвели итоги пожароопасного сезона

Итоги лесопожарного сезона подвели в Калужской области. Охрана лесов от возгораний — направление национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Сезон продлился с 7 апреля по 23 октября. Особый противопожарный режим вводился 48 раз. Наиболее высока была угроза природных пожаров в Дзержинском, Хвастовичском, Жиздринском, Козельском, Юхновском и Людиновском округах. Кроме того, в перечень территорий с высокой пожарной опасностью включены 133 населенных пункта.
В этом году в регионе зарегистрировано 8 лесных пожаров на площади 7,25 га. Все они были ликвидированы в день обнаружения, что позволило предотвратить распространение огня на большую площадь. Повысить оперативность разведки лесопожарной обстановки помогли пять аппаратно-программных комплексов на базе квадрокоптеров. В этом году по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» для лесного хозяйства области поступили 10 дронов.
Кроме того, подведомственные региональному минприроды организации в лесном фонде провели свыше 9,3 тыс. контрольных мероприятий, в том числе 8,6 тыс. патрулирований.
