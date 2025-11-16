В Калужской области подвели итоги пожароопасного сезона

В этом году в регионе зарегистрировано 8 лесных пожаров на площади 7,25 га. Все они были ликвидированы в день обнаружения, что позволило предотвратить распространение огня на большую площадь. Повысить оперативность разведки лесопожарной обстановки помогли пять аппаратно-программных комплексов на базе квадрокоптеров. В этом году по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» для лесного хозяйства области поступили 10 дронов.