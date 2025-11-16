Ричмонд
На Кубани в станице Чепигинской завершили благоустройство сквера

Там обновили прогулочные дорожки, установили новые скамейки и освещение.

Сквер имени кошевого атамана Захария Чепеги благоустроили в станице Чепигинской Брюховецкого района Краснодарского края по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации района.

На территории обновили прогулочные дорожки, установили новые скамейки и освещение. Также пространство озеленили. Сохранив природную красоту, рабочие создали уютный сквер для отдыха и общения жителей.

Особое место занимает памятник, представляющий собой скульптуру Захария Чепеги. Это одна из самых ярких и колоритных фигур кубанского казачества. Под его руководством казаки начали переселение на дарованные императрицей Екатериной II кубанские земли. При нем хутор Величковский (сегодня станица Чепигинская) стал воротами к мужскому монастырю — Екатерино-Лебяжьей Свято-Николаевской общежительной пустыни.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.