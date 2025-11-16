На Кубани в станице Чепигинской завершили благоустройство сквера

Особое место занимает памятник, представляющий собой скульптуру Захария Чепеги. Это одна из самых ярких и колоритных фигур кубанского казачества. Под его руководством казаки начали переселение на дарованные императрицей Екатериной II кубанские земли. При нем хутор Величковский (сегодня станица Чепигинская) стал воротами к мужскому монастырю — Екатерино-Лебяжьей Свято-Николаевской общежительной пустыни.