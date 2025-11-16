В Волгоградской области сотрудники сельхозпредприятия прошли обучение

«ТопАгро» стало 90-м предприятием области, подключившимся к федпроекту. В ходе обучения персонал приобрел базовые знания и умения, направленные на устранение производственных потерь, диагностику процессов и выработку рекомендаций по их совершенствованию, освоил методику проведения хронометража операций. Участники тренингов ознакомились с этапами и структурой проектов оптимизации производства, включая этапы выявления узких мест и построения пошагового плана внедрения.