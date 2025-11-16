В Волгоградской области сотрудники сельхозпредприятия прошли обучение

Сельхозпредприятие «ТопАгро» из Городищенского района Волгоградской области приняло участие в программе обучения сотрудников инструментам бережливого производства. Обучение организовали эксперты регионального центра компетенций (РЦК) в ходе реализации федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в комитете экономической политики и развития региона.
«ТопАгро» стало 90-м предприятием области, подключившимся к федпроекту. В ходе обучения персонал приобрел базовые знания и умения, направленные на устранение производственных потерь, диагностику процессов и выработку рекомендаций по их совершенствованию, освоил методику проведения хронометража операций. Участники тренингов ознакомились с этапами и структурой проектов оптимизации производства, включая этапы выявления узких мест и построения пошагового плана внедрения.
Скоро на предприятии проведут диагностику пилотного участка для определения проблемных областей и последующего совершенствования технологических процессов. Рабочая группа будет действовать под управлением экспертов РЦК.
Волгоградская область выполнила план на 2025 год по вовлечению предприятий в нацпроект. Средние показатели участников достигли плановых значений: время протекания процесса снижено на 28%, незавершенного производства — на 27%, выработка увеличена на 39%.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.