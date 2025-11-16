В Сыктывкаре соберутся сильнейшие пауэрлифтеры СЗФО

В состязании примут участие более 200 спортсменов из республик Коми и Карелии, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областей, а также из Ненецкого автономного округа. Среди них выберут тех, кто отправится на первенство России по пауэрлифтингу (троеборье). Оно стартует в Москве в феврале.