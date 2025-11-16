В Сыктывкаре соберутся сильнейшие пауэрлифтеры СЗФО

Первенство СЗФО по пауэрлифтингу состоится 20 ноября в Сыктывкаре в спортивной школе олимпийского резерва № 2. Популяризировать массовый спорт и повышать качество жизни россиян помогает государственная программа «Спорт России», сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Республики Коми.
В состязании примут участие более 200 спортсменов из республик Коми и Карелии, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областей, а также из Ненецкого автономного округа. Среди них выберут тех, кто отправится на первенство России по пауэрлифтингу (троеборье). Оно стартует в Москве в феврале.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.