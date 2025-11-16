Ричмонд
В Ростовской области за год пожарные получили 5,5 тысячи ложных вызовов

Каждый третий вызов пожарных в Ростовской области оказывается ложным.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с начала года пожарно-спасательная служба зафиксировала около 5,5 тысячи ложных вызовов. То есть каждый третий звонок на номер «101» оказывается неправдивым, сообщили в региональном управлении МЧС России.

В ведомстве предупреждают: пока пожарные едут на выдуманный пожар, где-то может гореть настоящий дом, а людям может угрожать опасность. Ложные вызовы отнимают время, горючее и силы у спасателей, которые могли бы спасти жизни на реальном ЧП.

За такие «шутки» предусмотрена административная и уголовная ответственность. Штрафы могут достигать 200 тысяч рублей, а в отдельных случаях нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет.

В МЧС призывают жителей звонить в экстренные службы только при реальной угрозе. Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

