В Ростовской области за год пожарные получили 5,5 тысячи ложных вызовов

В ведомстве предупреждают: пока пожарные едут на выдуманный пожар, где-то может гореть настоящий дом, а людям может угрожать опасность. Ложные вызовы отнимают время, горючее и силы у спасателей, которые могли бы спасти жизни на реальном ЧП.