На Кубани стартовал региональный этап конкурса елочных игрушек из вторсырья

В этом году конкурс проходит в третий раз. С 2023-го его участниками стали около 9 тыс. ребят в возрасте от 5 до 10 лет. Региональному этапу предшествовал муниципальный, который проводился с 13 октября по 10 ноября. Конкурсанты направляли фото своих работ из вторичного сырья — бывших в обиходе пластика, картона, бумаги и тканей.