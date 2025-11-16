Ричмонд
На Кубани стартовал региональный этап конкурса елочных игрушек из вторсырья

Он направлен на популяризацию экологического мышления у подрастающего поколения.

Региональный этап краевого конкурса «Елочная игрушка из вторичного сырья» стартовал на Кубани. Он проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие» и направлен на популяризацию экологического мышления у подрастающего поколения, сообщили в региональном министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

В этом году конкурс проходит в третий раз. С 2023-го его участниками стали около 9 тыс. ребят в возрасте от 5 до 10 лет. Региональному этапу предшествовал муниципальный, который проводился с 13 октября по 10 ноября. Конкурсанты направляли фото своих работ из вторичного сырья — бывших в обиходе пластика, картона, бумаги и тканей.

Победители приглашаются к участию в региональном этапе. Прием работ проводится до 24 ноября. Подведение итогов и награждение состоится в декабре.

«Конкурс воспитывает бережное отношение к природе, помогает осознать, как можно трансформировать вторичные материалы в яркие украшения, а также формирует экологическую культуру. Дети узнают о проблеме обращения с отходами и учатся принципу повторного использования вторсырья», — сообщил директор агентства по управлению объектами топливно-энергетического комплекса Эмиль Казаров.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.