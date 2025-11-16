Пиджак Жеглова-Высоцкого из «Место встречи изменить нельзя» сшит на молдавской фабрике в Кишиневе: Предприятие открылось в октябре 1945-го и до сих пор работает

В конце октября 1945 года в Кишинёве основана Швейная фабрика № 1. Основная деятельность при открытии — пошив ватных телогреек. Персонал фабрики насчитывал 50 человек и 15 швейных машин. В 1954 году были сданы в эксплуатацию здания, в которых расположена сегодня фабрика. В 1966 году переименована в Швейную фабрику имени XXIII съезда КПСС, фабрике было присвоено звание Предприятие высокой культуры. Изделия шились по методике высшего качества. В 1972 году произошло объединение с фабрикой «Большевик» и коллектив увеличился до 3700 работников. В 1987 году стала сотрудничать с итальянской фирмой Le Belle Moda. В 1993 году была приватизирована и преобразована в АО Ionel.