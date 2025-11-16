В пруду на востоке Москвы нашли пакет с головой ребенка

В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружен рюкзак с головой ребенка. По данным источников, на шее мальчика присутствуют следы удушения. По предварительной информации, в деле уже появился подозреваемый. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
В Гольяновском пруду обнаружен рюкзак, в котором находилась голова ребенка. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Москве.
«В результате предварительного осмотра эксперта установлен возраст погибшего в интервале от семи до десяти лет», — заявили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело статье 105 УК РФ («Убийство»). Следователи опрашивают свидетелей, изучают записи камер видеонаблюдения.
Задушили и расчленили лобзиком.
16 ноября в 9:30 утра рабочие, которые делали рядом ремонт, выловили из Гольяновского пруда пакет. Внутри они обнаружили рюкзак, а в нем — голову ребенка.
Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщает, что ~предварительной причиной смерти ребенка могло стать насильственное удушение~. На шее мальчика обнаружили следы и гематомы указывающие на то, что он был задушен.
На место происшествия прибыли водолазы и стали обследовать пруд в поисках остальных фрагментов тела ребенка.
К 16:00 стало известно, что ~никаких других частей тела, кроме головы, в пруду не обнаружено~. Поиски прекращены, водолазы остановили работу.
По предварительным данным, ребенка после удушения расчленили лобзиком, чтобы замести следы.
Вместе с тем, в деле якобы уж появился первый подозреваемый. По данным канала Baza это ~мужчина ростом около 180 см, среднего телосложения~, которого ночью 14 ноября видели местные жители. По их словам, он выбросил в пруд некий сверток.
«Люди в шоке».
Житель Гольяново рассказал «Газете.Ru» о том, как шли поиски останков школьника.
«Живу напротив Пруд, насколько мне известно, осушают. По периметру пруда ходят люди в зеленых жилетах, помогают. Просматриваются камеры, опрашивают очевидцев», — сказал он.
Сама территория пруда, по его словам, не огорожена.
«Пруд не огорожен — люди спокойно ходят. В чате дома люди в шоке», — рассказал очевидец.
Девушка Юля призналась в беседе с 360.ru, что ей страшно жить в этом районе.
«Честно говоря, райончик криминальный, как-то боязно здесь уже жить. Вообще, я слышала, что у нас тут завелся маньяк, который нападает со спины. Я сначала думала, что это слухи. Но, по всей видимости, нет», — сказала она.