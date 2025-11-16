Подготовку енотов к зиме показали в Воронежском зоопарке

В зоопарке поясняют, что еноты, в отличие от многих других животных, не впадают в полноценную спячку. В течение зимы они, хоть и проводят большую часть времени во сне, все же нередко просыпаются и выходят из укрытия. По большей части их активность зависит от погоды — в пасмурное погоду настроение у енотов сонное и ленивое, в солнечные дни — они вполне могут выйти прогуляться и поесть.