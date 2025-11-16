В селе Иглино в Башкирии прошел день консультаций для предпринимателей

Единый день консультаций, объединивший действующих и начинающих предпринимателей, прошел 12 ноября в селе Иглино в Республике Башкортостан. Мероприятие организовали в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации района.
Участники получили комплексную информацию о мерах государственной и муниципальной поддержки. Руководитель центра занятости населения по Иглинскому району Игорь Вязов подробно рассказал о программах содействия работодателям, создающим рабочие места для людей с инвалидностью, а также для участников и членов семей СВО. Кроме того, он поделился успешным опытом трудоустройства студентов в период каникул.
Игорь Вязов также напомнил, что для участия в программах необходимо подать заявку через личный кабинет на платформе «Работа России». Начальник отдела экономического развития, промышленности и инвестиций администрации района Екатерина Тихонова осветила меры муниципальной поддержки, финансируемые из местного бюджета.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.