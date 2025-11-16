В селе Иглино в Башкирии прошел день консультаций для предпринимателей

Участники получили комплексную информацию о мерах государственной и муниципальной поддержки. Руководитель центра занятости населения по Иглинскому району Игорь Вязов подробно рассказал о программах содействия работодателям, создающим рабочие места для людей с инвалидностью, а также для участников и членов семей СВО. Кроме того, он поделился успешным опытом трудоустройства студентов в период каникул.