В Пушкинском округе Московской области состоится театральный фестиваль

С 17 по 22 ноября на трех площадках покажут 14 спектаклей.

Финал молодежного театрального фестиваля «Пушкино театральное. Наследники Станиславского» состоится в Пушкинском городском округе Московской области с 17 по 22 ноября. Творческий конкурс организован в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.

Коллективы молодежных театров из Москвы, Ярославской и Московской областей на трех площадках покажут 14 спектаклей. Оценивать участников будет жюри под председательством театрального педагога и художественного руководителя Московского драматического театра «Постскриптум» Сергея Афанасьева.

Отмечается, что в ходе фестиваля запланировано проведение театральных акселераторов для участников и руководителей молодежных театров. На закрытии 22 ноября состоится памятный вечер, посвященный 90-летию композитора Геннадия Гладкова. Посещение всех мероприятий фестиваля бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.