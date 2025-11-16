В центр здоровья Бирска в Башкирии поступило медоборудование

Современный аппарат для проведения спирометрических обследований поступил в центр здоровья города Бирска Республики Башкортостан. Это стало возможно в процессе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Оборудование позволяет проводить различные обследования, такие как замер жизненной емкости легких, форсированный выдох, определение объема минутной вентиляции легких и частоты дыхания. Это особенно важно для людей с высоким риском легочных заболеваний, в том числе тех, кто курит или работает с вредными химическими веществами.
Напомним, в 2025 году в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Башкирии планируют приобрести 99 единиц автотранспорта, закупить более 4,5 тыс. единиц оборудования, отремонтировать 9 объектов здравоохранения, а также установить 134 единиц модульных конструкций.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.