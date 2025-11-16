В Ижевске осенью 2026 года откроют благоустроенный парк «Березовая роща»

Завершить комплексное благоустройство и открыть парк «Березовая роща» в Ижевске в Удмуртской Республике планируют осенью следующего года. Его модернизируют в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Специалисты уже забетонировали основания для будущих торговых киосков, открытой кухни, ресторана, раздевалки с пунктом проката, беседки и инфоцентра. Они также готовят фундамент для кафе и библиотеки, в которой горожане смогут не только почитать книги, но и воспользоваться современными электронными услугами.
В «Березовой роще» создается уникальный ландшафтный парк в экостилистике, который будет гармонично разделен на четыре функциональные зоны: спортивную, детскую, зону тихого отдыха и центральную аллею с павильонами. Сеть тротуаров и дорожек объединит эти территории в единое пространство.
Спортивный кластер станет одним из центральных элементов парка. Он будет включать в себя футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами для зрителей, которое в зимний период трансформируется в каток. Будут огорожены площадки для баскетбола и волейбола, а также воркаут-зоны с профессиональным оборудованием. Для семейного отдыха предусмотрено развитие детской зоны. К существующим игровым комплексам добавится веревочный парк. Для тех, кто ищет уединения, обустроят зону тихого отдыха с двумя искусственными ручьями.
В парке установлены архитектурные формы, отражающие символы удмуртской культуры. В дальнейшем на территории высадят более 600 новых деревьев и кустарников, среди которых будут липы, яблони и березы, соответствующие названию рощи.
«Благоустройство Березовой рощи продолжится и в зимнее время, есть работы, которые можно выполнять не только во время строительного сезона. Это будет очень современный парк, где традиционные для этого места объекты гармонично сочетаются с новыми, востребованными горожанами формами отдыха», — отметил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.