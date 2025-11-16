В Ижевске осенью 2026 года откроют благоустроенный парк «Березовая роща»

Спортивный кластер станет одним из центральных элементов парка. Он будет включать в себя футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами для зрителей, которое в зимний период трансформируется в каток. Будут огорожены площадки для баскетбола и волейбола, а также воркаут-зоны с профессиональным оборудованием. Для семейного отдыха предусмотрено развитие детской зоны. К существующим игровым комплексам добавится веревочный парк. Для тех, кто ищет уединения, обустроят зону тихого отдыха с двумя искусственными ручьями.