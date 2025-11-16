Свыше 12 тыс. школьников Нижегородчины узнали о работе видеоплатформ

Свыше 12 тыс. школьников Нижегородской области познакомились с устройством современного сервиса хранения и распространения видео в ходе проведения проекта «Урок цифры». Он реализуется в поддержку национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Специальное занятие по теме «Видеоплатформы» подготовлено при поддержке команды VK Видео. Занятия прошли в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Шахунье, Арзамасе, Сарове и других городах региона. Например, в школе № 85 Нижнего Новгорода «Урок цифры» провели заместитель министра цифрового развития и связи Нижегородской области Денис Запруднов и инженер по тестированию компании VK Наталья Артамохина. Учащимся старших технических классов рассказали о работе современной видеоплатформы и технологиях, лежащих в ее основе.
Кроме того, ребята узнали о профессиях, востребованных в ИТ-индустрии — это разработчик, дизайнер, инженер машинного обучения, аналитик и других. Школьникам показали, в чем именно заключается работа специалистов при создании современной видеоплатформы: разработчики создают функции и интерфейсы, аналитики исследуют поведение аудитории, инженеры обучают алгоритмы, а специалисты по безопасности защищают данные пользователей. С помощью интерактивного тренажера ребята сами попробовали усовершенствовать сервис.
«Мы также поговорили со школьниками о том, как цифровизация меняет мир, о безопасном потреблении контента, который мы получаем из Сети, а также о некоторых навыках цифровой гигиены, которые могут пригодиться как в учебе, так и в дальнейшей жизни. На мой взгляд, это действительно важно, так как технологии стали неотъемлемой частью жизни каждого, но не все знают, как пользоваться ими грамотно», — подчеркнул Денис Запруднов.
Замминистра рассказал детям о психологических приемах, которые чаще всего используют мошенники для обмана граждан, и поделился основными советами, которые помогут защитить личные данные. Кроме того, он затронул вопрос работы с нейросетями и объяснил школьникам, как наиболее эффективно выстроить работу с ИИ для своего обучения.
Ознакомиться с материалами урока «Видеоплатформы» может любой желающий на сайте проекта.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.