В Нижневартовске подвели итоги ремонта дорожных объектов 2025 года

Специалисты улучшили улицу Северную (от Нефтяников до Чапаева), улицу 18-ю (от Зимней до Северной) и улицу Мусы Джалиля (от 60 лет Октября до Ленина). Также они отремонтировали проспект Победы (от Ленина до Мира), проезд к садовым товариществам «Буровик», «Березка», «Рубин» и другие ключевые транспортные артерии. Рабочие обновили покрытия, обустроили прочные бордюры, улучшающие эстетику улиц и повышающие безопасность пешеходов. Также специалисты установили современные автобусные остановки.