В Нижневартовске подвели итоги ремонта дорожных объектов 2025 года

Восемь важных городских магистралей общей длиной более 9,5 км отремонтировали в Нижневартовске в ХМАО. Работы выполнили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Специалисты улучшили улицу Северную (от Нефтяников до Чапаева), улицу 18-ю (от Зимней до Северной) и улицу Мусы Джалиля (от 60 лет Октября до Ленина). Также они отремонтировали проспект Победы (от Ленина до Мира), проезд к садовым товариществам «Буровик», «Березка», «Рубин» и другие ключевые транспортные артерии. Рабочие обновили покрытия, обустроили прочные бордюры, улучшающие эстетику улиц и повышающие безопасность пешеходов. Также специалисты установили современные автобусные остановки.
«Мы понимаем важность качественного дорожного покрытия для наших горожан. Это влияет на повседневную жизнь каждого жителя: снижает количество пробок, повышает безопасность движения, улучшает доступность социальных объектов, медицинских учреждений и рабочих мест», — подчеркнул глава города Дмитрий Кощенко.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.