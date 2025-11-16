В больнице Отрадного в Самарской области установили новый томограф

Современный 32-срезовый компьютерный томограф поступил в городскую больницу Отрадного в Самарской области. Это стало возможно в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Прибор способен выполнять полное обследование всех органов и систем организма. Ожидается, что ежемесячно на томографе будут обследоваться более 300 пациентов, которые ранее направлялись в другие медучреждения. Это сократит время ожидания диагностики.
«Ранняя диагностика — ключ к успешному лечению. С новым КТ-аппаратом мы сможем выявлять патологии на ранних стадиях, что особенно важно в онкологии. Система обеспечивает исключительное качество изображений и высокоэффективную визуализацию. Оборудование сохраняет все данные, что позволяет организовать дистанционное описание снимков и отслеживать динамику состояния пациентов», — отметила главный врач Отрадненской больницы Ирина Назаркина.
Для размещения томографа проведен капитальный ремонт помещений: оборудованы лаборантская, серверная и кабинет врача с дополнительным рабочим местом. Специалисты проходят обучение для работы на новом оборудовании.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.