В Оренбурге впервые провели уникальную сложную операцию

Врачи Оренбургского онкологического диспансера впервые в истории региона провели сложную гибридную операцию пациенту с онкологическим заболеванием. Это соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Это достижение стало возможным благодаря передовому оснащению и высокому профессионализму хирургической бригады. Операция Льюиса — передовой метод лечения. Его суть заключается в удалении пораженного участка пищевода и последующем восстановлении его функции путем использования части желудка.
«Уникальность вмешательства заключается в гибридном формате: операция сочетала минимально инвазивный лапароскопический доступ через небольшие проколы и традиционный правосторонний торакотомный доступ через разрез. Такой подход позволяет значительно снизить травматичность процедуры, что способствует более быстрому и легкому восстановлению пациента», — отметил хирург Петр Самойлов.
Хирургическое вмешательство, продлившееся около четырех часов, провели 68-летнему мужчине. Злокачественная опухоль пищеводно-желудочного перехода была выявлена на ранней стадии благодаря плановой диспансеризации.
Отметим, что Оренбургский онкологический диспансер оснащен современным оборудованием, соответствующим мировым стандартам как малоинвазивной, так и открытой хирургии. Это позволяет успешно внедрять новые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний в регионе. В настоящее время более 25% всех онкологических операций проводятся с применением малоинвазивных методик.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.