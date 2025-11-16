Супербабушку выбрали в Нижнем Новгороде

Всего в финале конкурса приняли участие восемь нижегородок, которые заняли первые места на районных этапах. Они продемонстрировали жюри и зрителям свои таланты, представили вокальные и танцевальные номера, а также ответили на вопросы интеллектуальной викторины. Победу в конкурсе одержала жительница Нижегородского района Регина Кузоватова.