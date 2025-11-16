Супербабушку выбрали в Нижнем Новгороде

Ежегодный конкурс «Супербабушка», в котором приняли участие представительницы старшего поколения от каждого района города, прошел в Нижнем Новгороде. Его организовали в поддержку национального проекта «Семья», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Всего в финале конкурса приняли участие восемь нижегородок, которые заняли первые места на районных этапах. Они продемонстрировали жюри и зрителям свои таланты, представили вокальные и танцевальные номера, а также ответили на вопросы интеллектуальной викторины. Победу в конкурсе одержала жительница Нижегородского района Регина Кузоватова.
По словам директора общественного самоуправления Нижнего Новгорода Оксаны Дектеревой, за четыре года существования конкурса в нем приняли участие бабушки в возрасте от 57 до 75 лет.
«Главный критерий для нас — наличие внуков. В этом году одной из конкурсанток стала Валентина Лабутина — у нее 14 внуков», — рассказала Оксана Дектерева.
На конкурсе все участницы стали победительницами в разных номинациях: самая многогранная бабушка, а также самая обаятельная, лучезарная, жизнерадостная, артистичная, харизматичная, креативная и творческая.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.