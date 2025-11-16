На неделе в Уфе самая высокая предложенная зарплата составила 200 тысяч рублей

Администрация Уфы опубликовала список самых высокооплачиваемых вакансий по итогам недели. По предоставленным данным, самый высокий заработок составляет 200 тысяч рублей.
Самую высокую зарплату предложили начальнику строительно-монтажного участка — от 180 до 200 тысяч рублей. Мастеру СМР — 120 до 140 тысяч рублей.
Фрезеровщицу предлагают зарплату от 118 тысяч рублей. Наладчику станков и манипуляторов — от 110 до 113 тысяч рублей.
Электромонтажник по вторичным цепям будет получать 104 до 111 тысяч рублей, а врач-эндоскопист — до 85 тысяч рублей.
