На неделе в Уфе самая высокая предложенная зарплата составила 200 тысяч рублей

Администрация Уфы предоставила топ вакансий.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы опубликовала список самых высокооплачиваемых вакансий по итогам недели. По предоставленным данным, самый высокий заработок составляет 200 тысяч рублей.

Самую высокую зарплату предложили начальнику строительно-монтажного участка — от 180 до 200 тысяч рублей. Мастеру СМР — 120 до 140 тысяч рублей.

Фрезеровщицу предлагают зарплату от 118 тысяч рублей. Наладчику станков и манипуляторов — от 110 до 113 тысяч рублей.

Электромонтажник по вторичным цепям будет получать 104 до 111 тысяч рублей, а врач-эндоскопист — до 85 тысяч рублей.

