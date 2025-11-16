«Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» Брест

16 ноября самарские «Крылья Советов» на выезде провели товарищеский матч с брестским «Динамо». Игра прошла на СК «Брестский» и завершилась со счетом 1:1.
На перерыв команды ушли при счете 0:1 в пользу волжан. Хозяева отправили мяч в собственные ворота под конец первого тайма. Во втором тайме белорусы смогли отыграться. На 70 минуте отличился Корцов.
После 15 туров «Крылья Советов» идут на 15 месте в турнирной таблице РПЛ. В рамках 16 тура самарцы примут на своем поле «Ростов». Встреча запланирована на 23 ноября.