Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Покупатель в магазине Красного Сулина распылил огнетушитель во время ссоры

В Красном Сулине в магазине распылили слезоточивый газ и огнетушитель.

Источник: Комсомольская правда

В Красном Сулине в одном из продуктовых магазинов конфликт между тремя покупателями перерос в применение слезоточивого баллончика и огнетушителя. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полиции, словесная перепалка началась между мужчинами прямо в торговом зале. Один из участников достал слезоточивый баллончик, а его оппонент в ответ распылил в помещении огнетушитель.

На место происшествия прибыл наряд полиции. Один из участников, 39-летний житель города, был задержан. Его уже допрашивают, а записи с камер видеонаблюдения изучают для установления личностей остальных причастных к скандалу.

В отношении задержанного составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство». Полиция продолжает выяснять обстоятельства инцидента.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

«Вы — фигурант расследования»: Как профессор вуза из Ростова отдал мошенникам 22 миллиона и собирался заплатить им еще.