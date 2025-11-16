Покупатель в магазине Красного Сулина распылил огнетушитель во время ссоры

В Красном Сулине в одном из продуктовых магазинов конфликт между тремя покупателями перерос в применение слезоточивого баллончика и огнетушителя. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
По данным полиции, словесная перепалка началась между мужчинами прямо в торговом зале. Один из участников достал слезоточивый баллончик, а его оппонент в ответ распылил в помещении огнетушитель.
На место происшествия прибыл наряд полиции. Один из участников, 39-летний житель города, был задержан. Его уже допрашивают, а записи с камер видеонаблюдения изучают для установления личностей остальных причастных к скандалу.
В отношении задержанного составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство». Полиция продолжает выяснять обстоятельства инцидента.
