В Татарстане изменили правила обращения с твердыми коммунальными отходами

Новые нормы запрещают вывозить строительный мусор и ветки на контейнерные площадки.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане вступили в силу изменения в правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Новые нормы ужесточают требования к вывозу крупногабаритного мусора.

Согласно документу, жители теперь обязаны самостоятельно доставлять крупногабаритные отходы до мест накопления, если иное не предусмотрено договором с региональным оператором. Полностью запрещено складирование на контейнерных площадках строительного мусора и отходов от ухода за деревьями и кустарниками. Изменения соответствуют новым федеральным правилам обращения с коммунальными отходами.