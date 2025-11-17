В Татарстане изменили правила обращения с твердыми коммунальными отходами

Согласно документу, жители теперь обязаны самостоятельно доставлять крупногабаритные отходы до мест накопления, если иное не предусмотрено договором с региональным оператором. Полностью запрещено складирование на контейнерных площадках строительного мусора и отходов от ухода за деревьями и кустарниками. Изменения соответствуют новым федеральным правилам обращения с коммунальными отходами.