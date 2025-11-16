В Оренбуржье в Ясном завершают благоустройство набережной

Благоустройство территории пруда в городе Ясном Оренбургской области приблизилось к завершению. Ее улучшают в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Ясненского городского округа.
Пространство модернизируют с начала лета. На территории уже обустроены детская игровая площадка и спортивный комплекс, велодорожки. Также специалисты установили скамейки, сделали систему освещения и видеонаблюдения. Завершаются работы по установке ограждения.
Одной из ключевых особенностей территории стали уникальные арт-объекты — художественные панели ограждения, созданные студентами местного Горно-технологического техникума. Команда студентов разработала и изготовила 48 металлических панелей общей протяженностью 72 м. За основу дизайна были взяты природные мотивы Оренбургской области.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.