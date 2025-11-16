Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Оренбуржье в Ясном завершают благоустройство набережной

Пространство модернизируют с начала лета.

Благоустройство территории пруда в городе Ясном Оренбургской области приблизилось к завершению. Ее улучшают в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Ясненского городского округа.

Пространство модернизируют с начала лета. На территории уже обустроены детская игровая площадка и спортивный комплекс, велодорожки. Также специалисты установили скамейки, сделали систему освещения и видеонаблюдения. Завершаются работы по установке ограждения.

Одной из ключевых особенностей территории стали уникальные арт-объекты — художественные панели ограждения, созданные студентами местного Горно-технологического техникума. Команда студентов разработала и изготовила 48 металлических панелей общей протяженностью 72 м. За основу дизайна были взяты природные мотивы Оренбургской области.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.