ПВО сбила 16 украинских беспилотников над тремя регионами России

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Средства ПВО с 14.00 мск до 17.00 мск сбили 16 украинских беспилотников над тремя регионами РФ, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Шестнадцатого ноября текущего года в период с 14.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Курской области, пять БПЛА — над территорией Брянской области, четыре БПЛА — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении министерства.

