В Кузбассе прошел форум экономических служб

Представители экономических подразделений всех муниципалитетов Кузбасса собрались на форуме в городе Белово. Они подвели итоги девяти месяцев работы, а также узнали о нововведениях, которые будут в 2026 году, и обсудили интересующие вопросы в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве экономического развития.