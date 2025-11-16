В Кузбассе прошел форум экономических служб

Представители экономических подразделений всех муниципалитетов Кузбасса собрались на форуме в городе Белово. Они подвели итоги девяти месяцев работы, а также узнали о нововведениях, которые будут в 2026 году, и обсудили интересующие вопросы в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Об основных направлениях работы экономических служб Кузбасса рассказала заместитель председателя правительства региона — министр экономического развития Елена Галеева. Она подвела краткие итоги социально-экономического развития субъекта с начала года, рассказала об ожидаемых итогах развития экономики в 2025 году, об актуальных задачах экономических служб муниципальных образований Кузбасса.
В 2025 году субъект участвует в 12 нацпроектах. Специалисты центра компетенций Кузбасса поделились принципами внедрения бережливого производства. На сегодняшний день для участников федерального проекта «Производительность труда» существует ряд мер поддержки: экспертная поддержка, обучение, помощь в цифровой трансформации, выход на международные рынки.
О развитии креативной экономики рассказал первый заместитель министра экономического развития Антон Ефремов. По итогам рейтингового исследования развития креативных индустрий Высшей школы экономики Кузбасс отнесен к регионам с высокими показателями развития креативных индустрий. Он входит в топ-20 по направлениям: кино и анимация, фото- и рекламная индустрия, медиа и издательское дело, гастрономия, музыка.
Помимо деловой повестки, для участников форума была приготовлена культурная программа. Представители экономических служб области в музейно-выставочном центре посетили «денежную» выставку. Гости музея познакомились с историей денег в России. Еще участники побывали в центре технической поддержки «БелАЗ».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.