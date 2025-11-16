Ричмонд
В Ростовской области выросла цена килограмма черного чая

Самый дорогой чай в Ростовской области продается в Шахтах.

Средняя цена килограмма черного байхового чая в Ростовской области на 10 ноября составила 1261,94 рубля, сообщили в Ростовстате. Это на 23,94 рубля выше, чем весной: по данным ведомства на 21 апреля, стоимость была 1238 рублей.

Сильнее всего цены выросли в Шахтах — с 1223 рублей в апреле до 1355,37 рубля в ноябре. В Миллерово килограмм чая сейчас стоит 1307,67 рубля против весенних 1261 рублей. В Сальске — 1283,77 рубля вместо прежних 1322 рублей.

В Ростове-на-Дону стоимость чая увеличилась с 1247 рублей до 1252,13 рубля, а в Волгодонске снизилась с 1276 рублей до 1272,32 рубля.

Самый дешевый чай в ноябре можно найти в Таганроге — 1207,89 рубля за килограмм. Но и здесь он подорожал по сравнению с апрелем, когда стоил в среднем 1172 рубля.

Ростовстат отмечает, что цены на продукты, включая чай, рассчитываются по торговым точкам региона и могут меняться в зависимости от спроса, поставок и цен производителей.

