После ремонта в Якутске открыли бассейн комплекса «Сулус»

Бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса «Сулус» в Якутске открыт для посетителей после масштабного ремонта. Это будет способствовать увеличению количества людей, занимающихся спортом, что соответствует целям госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
В бассейне специалисты полностью демонтировали и восстановили чашу длиной 25 м. Также они заменили все инженерные коммуникации. В бассейне выполнили и косметические работы.
Отметим, что комплекс «Сулус» представляет собой современное спортивное учреждение, ориентированное на развитие физической культуры и спорта среди детей и взрослых. Общая площадь учреждения превышает 6800 кв. метров. Это позволяет разместить разнообразные спортивные и оздоровительные зоны. В комплексе есть ледовая арена, где проводятся занятия по хоккею и фигурному катанию, а также два бассейна, предназначенные для спортивного и оздоровительного плавания. Один из бассейнов используется для обучения плаванию детей и взрослых. Дополнительно в ФОКе есть каток для массовых катаний, зал сухого плавания и зал для силовой подготовки хоккеистов. Комплекс спроектирован с учетом потребностей маломобильных граждан, что делает его доступным для всех категорий населения.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.