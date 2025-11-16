После ремонта в Якутске открыли бассейн комплекса «Сулус»

Отметим, что комплекс «Сулус» представляет собой современное спортивное учреждение, ориентированное на развитие физической культуры и спорта среди детей и взрослых. Общая площадь учреждения превышает 6800 кв. метров. Это позволяет разместить разнообразные спортивные и оздоровительные зоны. В комплексе есть ледовая арена, где проводятся занятия по хоккею и фигурному катанию, а также два бассейна, предназначенные для спортивного и оздоровительного плавания. Один из бассейнов используется для обучения плаванию детей и взрослых. Дополнительно в ФОКе есть каток для массовых катаний, зал сухого плавания и зал для силовой подготовки хоккеистов. Комплекс спроектирован с учетом потребностей маломобильных граждан, что делает его доступным для всех категорий населения.