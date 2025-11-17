МЧС Башкирии разъяснило специфику осенней погоды

Осень — зачастую это непогода, туманы, дожди со снегом. Дни становятся всё короче, темнеет рано и очень быстро. Пешеходы в темноте, особенно при осадках, становятся трудно различимыми для водителей автомобилей. Обозначить себя поможет одежда светлых и ярких тонов, световозвращающие элементы, напомнили в МЧС по РБ.
Фликеры позволят водителю, двигающемуся с ближним светом фар, заметить на дороге пешехода за 120−130 метров, с дальним светом — за 400 метров.
Видимость пешехода зависит и от цвета одежды. В ближнем свете фар белая одежда видна за 55 метров, жёлтая — 37 м, красная — 24 м, синяя или чёрная — 17 м.
Итого, пешеход в тёмной одежде виден водителю на расстоянии 25−30 метров.
В светлой одежде со светоотражателями — на расстоянии до 200 м при ближнем свете фар и до 300 м — при дальнем. Это намного увеличивает время реакции водителя.
Как уже сообщали, в понедельник возможна гололедица: ночью в регионе −2,-7, днём −2,+3 градуса.