МЧС Башкирии разъяснило специфику осенней погоды

Большая часть суток становится тёмной, и это требует от водителей и пешеходов больше внимательности.

Источник: МЧС РФ

Осень — зачастую это непогода, туманы, дожди со снегом. Дни становятся всё короче, темнеет рано и очень быстро. Пешеходы в темноте, особенно при осадках, становятся трудно различимыми для водителей автомобилей. Обозначить себя поможет одежда светлых и ярких тонов, световозвращающие элементы, напомнили в МЧС по РБ.

Фликеры позволят водителю, двигающемуся с ближним светом фар, заметить на дороге пешехода за 120−130 метров, с дальним светом — за 400 метров.

Видимость пешехода зависит и от цвета одежды. В ближнем свете фар белая одежда видна за 55 метров, жёлтая — 37 м, красная — 24 м, синяя или чёрная — 17 м.

Итого, пешеход в тёмной одежде виден водителю на расстоянии 25−30 метров.

В светлой одежде со светоотражателями — на расстоянии до 200 м при ближнем свете фар и до 300 м — при дальнем. Это намного увеличивает время реакции водителя.

Как уже сообщали, в понедельник возможна гололедица: ночью в регионе −2,-7, днём −2,+3 градуса.