МЧС Башкирии разъяснило специфику осенней погоды

Осень — зачастую это непогода, туманы, дожди со снегом. Дни становятся всё короче, темнеет рано и очень быстро. Пешеходы в темноте, особенно при осадках, становятся трудно различимыми для водителей автомобилей. Обозначить себя поможет одежда светлых и ярких тонов, световозвращающие элементы, напомнили в МЧС по РБ.