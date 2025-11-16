За сутки двое жителей Башкирии пострадали из-за афер с автомобилями

По предоставленным данным, 40-летний мужчина из Октябрьского сообщил, что нашел выставленный на продажу автомобиль «Хендай» в интернете. Когда он позвонил по указанному номеру, где его попросили оставить свои контактные данные. После с ним списались через мессенджер и убедили перевести 3,5 млн рублей.