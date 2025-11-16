За сутки двое жителей Башкирии пострадали из-за афер с автомобилями

В Башкирии двое местных жителей пострадали от рук мошенников при попытке купить автомобилей. Об этом сообщили в МВД республики.
По предоставленным данным, 40-летний мужчина из Октябрьского сообщил, что нашел выставленный на продажу автомобиль «Хендай» в интернете. Когда он позвонил по указанному номеру, где его попросили оставить свои контактные данные. После с ним списались через мессенджер и убедили перевести 3,5 млн рублей.
На аналогичную уловку попался также и 56-летний уфимец. Мошенники выманили у него более двух миллионов рублей.
