Свыше 20 детских игровых площадок появилось на Сахалине и Курилах

В Томаринском районе сделали комплексную игровую площадку в районе группы жилых домов по улице Карла Маркса 86−86а, 88. На обновленной детской площадке установлены качели, горка, лавочки, урны и иные элементы для безопасного и интересного досуга. В Углегорске на новой площадке по улице Бумажной, 13 появились новые спортивные снаряды, игровой комплекс для детей и удобные лавочки для родителей. В Поронайске современное пространство для игр и отдыха обустроили по улице Торговой, 6. Теперь там есть скамейки, качели, урны, а также игровые комплексы для детей младшего и старшего возрастов. Территория площадки покрыта травмобезопасным резиновым покрытием.