Свыше 20 детских игровых площадок появилось на Сахалине и Курилах

Благоустройство комплексных детских игровых зон завершается в Сахалинской области. В регионе появилось более 20 новых пространств, что соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства области.
В этом году в 16 муниципальных округах велись работы по обустройству площадок. В Ногликском районе детские зоны для игр появились в квартале ОГРЭ, а также по улице Физкультурной, 70. Там уложили безопасное резиновое покрытие, установили детский игровой комплекс и качели-маятник, скамейки, урны, ограждение. Все работы выполнены в соответствии со стандартами безопасности.
В Холмске новая современная многофункциональная детская площадка обустроена по улице Крузенштерна. На территории установили детское игровое оборудование. На площадке есть уличное освещение и видеонаблюдение. Рядом с детской площадкой установили качели и беседки для взрослых.
В Томаринском районе сделали комплексную игровую площадку в районе группы жилых домов по улице Карла Маркса 86−86а, 88. На обновленной детской площадке установлены качели, горка, лавочки, урны и иные элементы для безопасного и интересного досуга. В Углегорске на новой площадке по улице Бумажной, 13 появились новые спортивные снаряды, игровой комплекс для детей и удобные лавочки для родителей. В Поронайске современное пространство для игр и отдыха обустроили по улице Торговой, 6. Теперь там есть скамейки, качели, урны, а также игровые комплексы для детей младшего и старшего возрастов. Территория площадки покрыта травмобезопасным резиновым покрытием.
«В настоящее время работы по благоустройству детских зон для игр завершены в 15 районах. Осталось закончить обустройство двух из оставшихся пяти площадок в Южно-Сахалинске», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.