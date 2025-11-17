Ричмонд
Каток у СКА Арены впервые откроется в Петербурге 7 декабря

Там зальют 1750 квадратных метров ледовой дорожки.

Источник: t.me/Piotrovsky

В полку долгожданных открытых катков Петербурга скоро случится пополнение — в списке появятся, в том числе, совершенно новые локации. Впервые ледовая площадка откроется вблизи «СКА Арены», расположенной на проспекте Юрия Гагарина, 8. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

— Там монтируют ледовое покрытие общей площадью 1750 квадратных метров. Выйти на лед можно будет уже 7 декабря, — дополнил вице-губернатор.

Уже привычные петербуржцам катки тоже готовятся к началу сезона. 1 декабря заработает большой каток на Елагином острове, 12 декабря — каток на территории Музея железных дорог России, что рядом с Балтийским вокзалом. Зальют каток и на Конюшенной площади, правда, дата открытия пока неизвестна.

А первооткрывателем среди катков стал тот, что расположен в Новой Голландии. 15 ноября, в день открытия, туда уже набежали желающие опробовать лед. Также, по словам Пиотровского, открыт каток и в «Охта Парке».