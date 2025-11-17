В Омске создадут корсеты для подростков со сколиозом

Один из проектов — настольная игра «Сказание о земле русской», которую создала Любовь Лугинина, основательница клуба «Орден двадцатигранника». Игра знакомит школьников с богатырями и историческими персонажами из русской культуры. Чтобы вовлечь больше участников, команда планирует организовать онлайн-трансляции турниров. Даже если не удастся получить субсидии на костюмы и оборудование, проект будет реализован, уверяет Лугинина.