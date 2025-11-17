В Омске создадут корсеты для подростков со сколиозом

В Омске представили новые проекты резидентов Кластера социальных инноваций — это площадка, где предприниматели, общественники и эксперты объединяются, чтобы решать важные для общества задачи. Омская область стала первым регионом в России, где появился такой кластер. Сейчас в нём уже 114 участников.
Один из проектов — настольная игра «Сказание о земле русской», которую создала Любовь Лугинина, основательница клуба «Орден двадцатигранника». Игра знакомит школьников с богатырями и историческими персонажами из русской культуры. Чтобы вовлечь больше участников, команда планирует организовать онлайн-трансляции турниров. Даже если не удастся получить субсидии на костюмы и оборудование, проект будет реализован, уверяет Лугинина.
Братья Константин и Дмитрий Федоровы вместе с Ресурсным центром «Возрождение человека» и учёными ОмГУ готовят серию тактильных развивающих пособий для детей с особенностями развития. Часть продукции будет доступна на массовом рынке — выручку направят на развитие социальных программ.
В детском центре «Наш клуб» в Старом Кировске, который посещают более 500 детей, откроется студия «Творим вместе». Там родители и дети смогут участвовать в мастер-классах, создавать поделки и подарки. Проект реализует директор центра Ирина Гарнагина совместно с Вероникой Бондаренко и волонтёрами движения «Покров».
Также в Кластере планируют начать производство корсетов Шено — специальных ортопедических изделий для подростков со сколиозом. Сейчас такие корсеты делают только в трёх городах России. В Омске проект развивают Центр ОРТО-Инновации и его партнёры.
По словам руководителя Центра инноваций социальной сферы Ирины Сербиной, за время работы Кластера удалось сформировать сильные команды, которые уже запускают важные инициативы. На днях ещё 16 участников завершили обучение и получили сертификаты.