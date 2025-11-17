В Омске появятся четыре новые бесплатные парковки

Кроме того, вблизи здания № 12 по улице Сергея Тюленина и здания № 19 по улице Заозерной в границах автомобильной дороги по улице Сергея Тюленина в Советском округе появится парковка вместимостью до 13 машино-мест. Основанием стало заявление индивидуального предпринимателя.