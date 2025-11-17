В Омске появятся четыре новые бесплатные парковки

Самая большая новая парковка, согласно документу, появится на Левобережье. На основании заявления директора ООО «Завод “Нефтехим” парковку вместимостью до 62 машино-мест оборудуют вблизи здания 35/1 по улице 2-й Солнечной в Кировском округе Омска.
Кроме того, вблизи здания № 12 по улице Сергея Тюленина и здания № 19 по улице Заозерной в границах автомобильной дороги по улице Сергея Тюленина в Советском округе появится парковка вместимостью до 13 машино-мест. Основанием стало заявление индивидуального предпринимателя.
Также небольшую парковку на 7 машино-мест сделают в границах автомобильных дорог по улице Ермака и улице Бульварной в Октябрьском округе.
Кроме того, мини-парковка на 4 машино-места появится в границах дороги по улице Авиационный переулок в Кировском округе города Омска.
Сроки обустройства парковок не уточняются.