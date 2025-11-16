Ричмонд
В Азовском районе 16-летнюю девушку осудили за попытку сбыта наркотиков

Подросток из Азовского района получил срок за наркотики.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 16-летнюю жительницу Азовского района приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы за попытку сбыта наркотических средств через «закладки». Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в феврале 2025 года девушка сама нашла в мессенджере контакты наркоторговца и согласилась распространять запрещенные вещества. Получив координаты тайника, она планировала разложить наркотики в разные места для дальнейшей продажи.

Ее действия пресекли сотрудники правоохранительных органов. При досмотре рюкзака подростка нашли наркотическое средство в крупном размере.

Суд признал доказательства следствия достаточными и назначил наказание — три года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

