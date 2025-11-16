Ричмонд
Директор минского РНПЦ психического здоровья сказала, все ли болезни от нервов

Глава РНПЦ сказала, правда ли, что все болезни от нервов.

Источник: Комсомольская правда

Директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья Юлия Каминская сказала в эфире телеканала СТВ, правда ли, что все болезни от нервов.

По ее словам, мнения ученых в этом вопросе расходятся.

«Я бы сказала, да. Но кроме инфекционных болезней», — поделилась своим видением Каминская.

Вообще же, по словам специалиста, «наша голова много определяет в нашей жизни».

«В том числе и в работе нашего тела, — уточнила Юлия Каминская. — Поэтому говорит сейчас современная наука в психиатрии о том, что очень часты психосоматические заболевания. Этот перечень начался всего с семи болезней, а сейчас он становится более широким».

Пояснила врач и то, как она видит процессы психосоматики:

«Они все скрыты от сознания человека. Складываются определенные условия в жизни, определенные условия функционирования психики человека, последствия приводят к таким вот психосоматическим расстройствам».

Юлия Каминская добавила: «Человек — это как единый космос, невозможно отделить голову от тела, а тело — от головы. И когда страдает какая-то одна часть, страдает и другая».

