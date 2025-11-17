В Омске на весь день отключат воду в домах нескольких округов

Так, в понедельник, 17 ноября 2025 года, с 10 до 23 часов запланированы работы на водопроводе по улице 6-й Северной. На это время без воды останется ряд домов в Центральном и Советском округах:
— ул. Красный путь, 101, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 101а, 103, 103/3, 103/4, 105, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105а, 105б, 105 В, 105п, 107, 107/1, 109, 111, 111/1;
— наб. Тухачевского, 24;
— ул. 6-я Северная, 1, 1а, 1 В, 2, 3;
— ул. Кемеровская, 1, 1/1, 1/1а, ½, ⅓, 2, 2а, 4/3, 8, 8а;
— частные дома по ул. 8-я Северная и 1-й Коллективный пер.
А в четверг, 20 ноября, отключение работы пройдет на водопроводе по улице 2-й Трамвайной в Советском округе. С 10 до 20 часов без холодной воды останутся дома по адресам:
— ул. 2-я Трамвайная, 12, 26, 27, 28, 39, 41;
— ул. 5-я Марьяновская, 4/2, 4а, 4б, 46, 46к5, 46к6;
— ул. 4-я Марьяновская, 1, 2, 4, 4а, 6;
— ул. 1-я Красной Звезды, 51;
— частный сектор от ул. 4-я Марьяновская-Войкова до ул. 4-ой Марьяновской — 2-я Трамвайная.
Машина с питьевой водой будет установлена по улице 2-й Трамвайной, 27 с 10 до 15 часов.